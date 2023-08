Freuen Sie sich auch in diesem Jahr auf unseren "Acoustic Summer" am Paradise Beach.

Immer dienstags ab 16 Uhr können Sie bei akustischer Musik an unserem herrlichen Sandstrand den Tag ganz entspannt ausklingen lassen.

Sonne im Gesicht, Füße im Sand, ein leckerer Cocktail und entspannte Musik - das perfekte Urlaubsfeeling unter Palmen. Freuen Sie sich schon jetzt auf sommerliche Gitarrenklänge von "listen2neo" & Friends, so sind Südseegefühle an unserem Paradise Beach garantiert.

Ob in unserem erfrischenden Außenpool, auf einer bequemen Hängematte oder mit einem Cocktail an der Strand-Bar – so fühlt sich ein strahlender Sommertag an.

Bei schlechtem Wetter findet der Acoustic Summer im Palmenparadies statt.