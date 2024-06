Entstanden 1986 aus einer Schulband in Leonberg ist ACRIS dort inzwischen nicht nur eine der dienstältesten, sondern auch eine der beliebtesten Live-Bands geworden.Gestartet als Sieger diverser Nachwuchsfestivals, gefolgt von zahlreichen Konzerten im Großraum Stuttgart, mehreren Radioauftritten, internationalen Live Erfahrungen in Frankreich und Italien und nicht zuletzt drei CDs ("Traces Of Time" - 1995 / "Step Ahead" - 1999 / ''Rustless'' - 2015) sprechen für sich. Kompromissloser, handgemachter Melodic-Rock ist das Markenzeichen von ACRIS. Mit erstklassigen Eigenkompositionen, sowie raffiniert interpretierten Coverversionen von Songperlen der letzten Dekaden gewinnen und begeistern sie jedes Publikum.

Wie kaum eine andere Band verstehen sie es, jung und alt im Publikum gleichermaßen zu begeistern

Die gelungene Mischung aus aktuellen Songs und legendären Rock-Klassikern lässt niemanden kalt. Bewusst verzichtet ACRIS bei Konzerten auf unnötigen, technischen Schnickschnack sowie große Showeinlagen, denn die Musik steht jederzeit im Vordergrund

Seit 2019 haben sich die Musiker neu formiert mit Keyboarder und Bassisten im Team.Eintrittspreis: VVK: 12 € / AK: 14 €