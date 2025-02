Eine dynamische Verschmelzung von Bewegung und Tanz

"Acro Flow & Floor Movement" ist eine dynamische Verschmelzung von Bewegung und Tanz, bei der der Schwerpunkt auf einer sanften und fortlaufenden Körpersprache liegt. Gemeinsam gehen wir Grundlagen für fließende Bewegungen am Boden durch und wie du diese verknüpfen kannst. Das Ziel ist immer, dass du deinen eigenen Flow finden kannst. Es geht vor allem darum, wie wir vielfältige Möglichkeiten der Bewegungswahl und -freiheit in verschiedenen Bewegungsebenen dekonstruieren und aufbauen können. Die angewandten Methoden der Bewegungspraxis haben ihren Ursprung in Disziplinen wie Capoeira, Contemporary Dance, Breakdance und funktionellem Training.

Der Workshop deckt folgende Themen ab:

- Bewegungskonditionierung und Kontinuität in Bewegung

- Körper- und Selbstbewusstsein

- Sanfte Akrobatik und Bewegung am Boden

- Sequenzieren von Bewegungsabläufen

- Rolltechniken

Der Workshop ist sowohl für Beginner, als auch für Teilnehmer*innen mit Vorerfahrungen aus diversen Disziplinen geeignet. Für Yogis, Tänzer, Lehrer und vor allem für neugierige Menschen mit Freude an Kreativität in Bewegung. Die behandelten Inhalte können zur Inspiration und Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Tanz- und Bewegungsstilen dienen.