Acrylmalerei (8 x)

Vom Gegenständlichen ausgehend soll Sie der Kurs durch die Welt der Farben und Formen bis hin zur abstrakten Malerei führen. Im Vordergrund stehen Freiheit und Fantasie des Einzelnen. Neben künstlerischen Anregungen werden auch maltechnische Grundlagen vermittelt. Der Kurs eignet sich auch für Anfänger:innen, die einen unbefangenen Zugang zur Malerei suchen.