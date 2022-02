ACT 3 Sounds of the Continent

Der Name ACT3 steht für die Instrumente Trompete, Cello und Akkordeon und die drei Genres Jazz, Klassik und World Music.

#Neben dem Trompeter HP Ockert stehen der Cellist Kira Kraftzoff und der Akkordeonist Matthias Matzke auf der Bühne. Im Programm „Sound of the Continents“ sind neben Stücken aus dem Great American Songbook unter anderen lateinamerikanische Tangoklänge, französische Chansons und asiatische Lieder zu hören.

Die maßgeschneiderten Arrangements des Trios heben die individuellen Fähigkeiten der Musikers hervor und lassen das gemeinsame Spiel zu einem außergewöhnlichen emotionalen Klangerlebnis werden. HP Ockert (Trumpet) hat sich als umtriebiger Komponist und Trompeter in allen Stilrichtungen des Jazz einen Namen gemacht. Sein unverkennbarer Klang und einzigartiger Kompositions- und Arrangierstil sind sein Markenzeichen. Kira Kraftzoff (Cello) kommt aus der Klassik und ist seit Jahren Leiter des weltberühmten Rastrelli Cello Quartetts.

Er beherrscht das Cello auf einzigartige Weise, verführt mit sanften, lyrischen Melodien, kann das Cello aber auch wie eine Gitarre oder einen Bass klingen lassen. Matthias Matzke (Akkordeon) trägt seine Leidenschaft für das Akkordeon grenzüberschreitend und stilistisch vielseitig in die Welt: Als Solist auf Bühnen von Europa über Asien bis in die USA, bei insgesamt 36 nationalen & internationalen Preisen und Auszeichnungen, als Lehrer und Juror sowie als Dozent unter anderem am Hohner-Konservatorium. Seine Heimat ist der Crossover: Die Schöpfung von Neuem aus traditionellen Wurzeln mit Einflüssen aus unterschiedlichsten musikalischen Genres.

HP Ockert - Trompete

Kira Kraftzoff - Cello

Matthias Matzke - Akkordeon