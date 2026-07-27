Action Painting im Neckarbogen

Experimentelle Malerei mit Acrylfarbe auf Leinwand

Warum immer nur mit dem Pinsel malen? Wir gestalten abstrakte Bilder an diesem sonnigen Samstag im Freien - auch mit dem Malspachtel, mit Kreiden und Wachs! Wir lassen die Farbe über die Leinwand laufen oder schieben Farbspuren quer übers Bild. Alles ist erlaubt und wirkt mit starken Farben genauso gut wie in schwarz-weiß. Natürlich gibt es zu allen Experimenten eine kleine Anleitung sowie Tipps und Inspiration von der Künstlerin und Designerin Sabine Herbst.

Ort: Neckarbogen Heilbronn, den Treffpunkt erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung // 11 bis 15 Uhr // 85 € // Material inklusive (außer Leinwand, diese können Sie selbst mitbringen oder für 5 Euro direkt am Kurstag kaufen)

Website: https://www.kunstwerkstatt-rheinneckar.de