ADAC Supercross After Race Party 2019

Wir feiern am Samstags nach dem Supercross Event gemeinsam mit den Fahrern auf der KULTURINSEL Stuttgart (Original) in den Räumlichkeiten des ehemaligen zollamt stuttgart!

Der Club ist nur 5 Gehminuten von der Schleyerhalle entfernt.

💚 Gefeiert wird für einen guten Zweck! Jeder eingenommene Euro wird der sozialen und kulturellen Arbeit der KULTURINSEL Stuttgart (Original) zu Gute kommen. 💚

Für Fans von motorisierten Zweirädern und akrobatischen Sporteinlagen ist das ADAC Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ein Pflichttermin – denn am 08. und 9. November zeigen die besten Motorcross-Artisten auf ihren Motorrädern, was sie so draufhaben.

Specials:

Meet & Greet with ADAC Supercross Stuttgart DriverS

Chill Out Lounge

Hip Hop Trap: Dj Lenzageddon

House / EDM: Tba.

http://www.supercross-stuttgart.de/