Bixx Tipß: Adam Ben Azra

Adam Ben Ezra

In den letzten zehn Jahren hat Multiinstrumentalist Adam Ben Ezra den Kontrabass neu definiert und ihm neues Leben eingehaucht und viele mit seiner makellosen Musikalität und seinem beeindruckenden Songwriting inspiriert und sich einen einzigartigen Platz in der heutigen Internationalität erobert musikalische Landschaft.

Mit weit über zwanzig Millionen Aufrufen seiner Videos und einer starken Fangemeinde auf allen Social-Media-Plattformen ist Adam ein echter Internetstar. Sein Erfolg ist sicherlich nicht auf das Internet beschränkt, mit Hunderten von Shows in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Adam hat Auftritte mit Größen wie Snarky Puppy, Pat Metheny, Victor Wooten und Richard Bona geteilt, um nur einige zu nennen, und ist an großen Veranstaltungsorten und Festivals kein Unbekannter und auf der Bühne wirklich zu Hause. Seine Arbeiten wurden in branchenführenden Publikationen wie BBC, CBS News, Time Magazine und The British Telegraph gezeigt, um nur einige zu nennen. Jazz FM definierte seinen Auftritt als „eine schillernde Virtuosität und atemberaubende sportliche Leistung“.