Adam Laloum, Klavier

Robert Schumann Kinderszenen op. 15

Leoš Janácek Sonate »1.X.1905«

Alexander Skrjabin Sonate Nr. 4 Fis-Dur op. 30

Franz Schubert Sonate Nr. 21 B-Dur D 960

Mit enthusiastischen Konzertkritiken können viele Musiker aufwarten. Es lohnt sich dennoch, die gut geschriebenen unter ihnen beim Wort zu nehmen, vor allem, wenn sie sich in ihren Beschreibungen des Künstlers gleichen. Über den französischen, 1987 in Toulouse geborenen Pianisten Adam Laloum schrieb die Süddeutsche Zeitung: »Seine Interpretation ist in jedem Augenblick interessant und substanziell – in den ernsten Momenten, in der prägnanten Rhythmik, in der hellen, zarten Melodik.« Und der Berliner Tagesspiegel beobachtete »einen staunenswerten Solisten, der mit feinsten Schattierungen spielen kann, ohne dabei seine klare Diktion zu verlieren.«

