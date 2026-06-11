ADAM UND PLEVA - Tanzkabarett

Myriam und Soley Pleva mit dem Ensemble der BALLETTSCHULE PLEVA

Ein kreatives Bühnenhighlight - Myriam Pleva, Sängerin, Choreografin und Leiterin der BALLETTSCHULE PLEVA, präsentiert gemeinsam mit ihrer Tochter Soley Pleva, Tänzerin und Sängerin, das mit Spannung erwartete Tanzkabarett-Stück ADAM & PLEVA. Dieses einzigartige Projekt bietet allen Mitwirkenden die Möglichkeit, ihre Talente in Sprech-, Gesangs- und Tanzsoli zu zeigen und einen unvergesslichen Abend zu gestalten. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Bühnenkunst mitreißen und erleben Sie einen Abend voller Emotionen und kreativen Ausdrucks.

Bei ADAM & PLEVA stehen die Vorbereitungen einer Spendengala für die ARCHE PLEVA an, um eine kindgerechte Schulform zu kreieren, die Natur und Kultur in den Mittelpunkt stellt. Als Sponsor Adam absagt, brechen Unmut und Besorgnis in der Bühnentruppe aus. Mit Witz, Tanz und Gesang thematisiert das Stück Selbstermächtigung und Gemeinschaft und lädt das Publikum ein, an dieser kreativen Reise teilzuhaben.