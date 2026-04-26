Adam Wenner und seine Reise nach Konstantinopel

Nachdem sich der Buchdruck im 16. Jahrhundert durchgesetzt hatte und Bücher in vielen Haushalten zu finden waren, nahm auch das Interesse zu, über den eigenen Horizont hinauszuschauen.

Reiseberichte kamen in Mode und wurden von vielen Autoren verfasst – ob sie nun selbst Reisen in ferne Länder unternommen hatten oder Informationen nur vom Hörensagen her weiterverbreiteten.

In die erste Kategorie gehört Adam Wenner von Crailsheim, der als Diplomat in Diensten des Habsburger Kaiserhauses stand und zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf eine Reise nach Konstantinopel geschickt wurde. Seine Aufgabe bestand darin, gute Beziehungen zum türkischen Reich herzustellen – und den Kulturkontakt mit den damals in Mitteleuropa noch eher unbekannten Türken herzustellen. Immerhin reichte das türkische Reich damals bis Preßburg (heute Bratislava) und stellte für das Heilige Römische Reich eine veritable Bedrohung dar.

Der Historische Verein hat eine Originalausgabe dieses Reiseberichts vor ein paar Jahren erworben. In diesem Vortrag stellt Elke Köhnlein das Buch und seinen Inhalt vor.