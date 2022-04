Grober Humor aus dem bayerischen Alltag.

Im Frühling 2015 filmte er sich selbst, wie er gut gelaunt im Traktor übers Feld rast.

"Addnfahrn, geil, Frühling is, auf geht's" hört man ihn jubeln. (Addn = landwirtschaftliches Gerät für den Traktor)

Das Video wird von einem Freund per WhatsApp weitergeleitet und verbreitet sich rasend schnell. Über 90.000 Menschen sahen den Clip in wenigen Tagen. Seinen Durchbruch hatte Addnfahrer mit dem Video als er sich bei dem lokalen Kuhglockenstreit in Bad Reichenhall eingemischt hatte und das auf recht derbe Weise:

"Wega dera Diskussion mit dene Kuahglockn, sog amoi, seids es eigendle ned ganz sauber!" poltert der junge Mann, in dem Video los.

Derzeit hat er 262.050 Follower auf Facebook. Seine Beschreibung seiner Videos: Grober Humor aus dem bayerischen Alltag.

Aktuell ist er mit dem Kabarettisten Da Bobbe und einer bayerischen Version des "Dinner for one" auf Tour. Jetzt kommt er endlich mit seinem ersten Programm "S'Lem is koa Nudlsubbn" auch ins Capitol .

Ersatztermin für den 14. April 2021