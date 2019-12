× Erweitern Adel Tawil_Pressfoto_Olaf Heine

"Alles Lebt Tour 2020""Lieder", "So schön anders" und nun "Alles Lebt" - jede Tour, jedes Konzert ein unvergessliches Live-Erlebnis. Inzwischen hat Adel Tawil zusammen mit seiner Band vor über zwei Millionen Zuschauern gespielt und freut sich ein weiteres Kapitel aufzuschlagen: "Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters, die alle Songs mitsingen - Musik ist universell und verbindet. In meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir, dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen kann." Bei der "Alles Lebt"-Tour werden neben den neuen Songs auch wieder zahlreiche große Hits der letzten Alben auf der Setlist stehen. Jedoch nicht unbedingt exakt so, wie man sie im CD-Regal oder in der Playlist hat:

"Die Songs der vergangenen Alben haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Musik, Sound und der persönliche Geschmack haben sich verändert."Alles Lebt - auch die Songs vergangener Alben. Eine weitere Erklärung, warum Songwriter, Produzent und Sänger Adel Tawil immer neue Menschen für seine Musik begeistert. Eine ähnliche Entwicklung kann man auch vom neuen Album erwarten. Die erste Single "Tu m'appelles" ist am 12. April 2019 veröffentlicht worden, das Album "Alles Lebt" folgt dann am 21. Juni 2019.

Musikalisch wird der sympathische Sänger damit zusätzlich zu den bestehenden Fans sicherlich neue hinzugewinnen und begeistern können.Adel Tawil ist ein Menschenfänger im positivsten Sinne – wer ihn einmal live erlebt oder sogar persönlich getroffen hat, kann sich seiner Ausstrahlung nur schwer entziehen; wer bei einem Konzert war, wird wiederkommen.

Es dürfte also sehr voll werden, wenn Adel Tawil 2020 auf der Bühne steht!