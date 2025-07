Adelsheim Leuchtet - Eva Mattes & Etta Scollo

Eintritt frei! - Im Italienischen scheint alles Zauberhafte und Bezaubernde direkt von der Musik abzustammen: Cantare bedeutet singen, incantare (ver)zaubern. Das passt zu unseren Vorstellungen von Italien, dem Mutterland der Oper und der Heimat genialer Melodien-Erfinder – von Verdi und Puccini bis zu Paolo Conte und Gianna Nannini. In Italien konnte selbst ein strenger Kommunist wie Pier Paolo Pasolini zugleich ein großer Poet und Dichter sein – ein Meister also in der Kunst des Wortgesangs.

Adelsheim darf sich in der beliebten „Nacht der 10.000 Lichter“ am 26. Juli auf Etta Scollos Vertonungen von Gedichten Pasolinis freuen, die sie gemeinsam mit der Schauspielerin Eva Mattes auf die Bühne bringen wird. Die Künstlerfreundinnen, die seit einigen Jahren mit verschiedenen Programmen das Publikum begeistern, sind in Grenzgängen zwischen unterschiedlichen Stilen und Genres erfahren: Eva Mattes, deren Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog und Peter Zadek legendär ist, ist eine zentrale Protagonistin der deutschsprachigen Theater- und Filmszene. Für sie gehörte das Singen immer schon zu den ganz selbstverständlichen Mitteln des künstlerischen Ausdrucks.

Die aus Sizilien stammende Etta Scollo hat sich nach Erfolgen mit Blues-, Pop-, Chanson- und Soulmusik dem Theater und der Oper zugewendet. Mit besonders großer Begeisterung widmet sie sich in ihren Projekten der Verbindung von Musik mit Literatur und Lyrik. Der Schriftsteller und Filmregisseur Pier Paolo Pasolini ist auch ein halbes Jahrhundert nach seiner bis heute nicht ganz aufgeklärten Ermordung ein geheimnisumwittertes Faszinosum geblieben. Seine streitbaren politischen Ansichten und seine radikale Kritik an der vom Konsum besessenen Massengesellschaft basierten auf seiner Liebe zur Natur, zur körperlichen Sinnlichkeit und zum einfachen Leben der bäuerlichen Welt.

Die Pasolini-Vertonungen werden beim Auftritt der beiden Künstlerinnen durch neapolitanische Lieder »über die Liebe und andere Frechheiten« ergänzt. Auch wenn das genaue Programm noch nicht verraten wird, darf man sicher sein: Zauber und Gesang werden in dieser Nacht Adelsheim auf eine ganz besonders schöne Weise zum Leuchten bringen.