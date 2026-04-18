Adepte de mon être ist ein Tanzstück eines gehörlosen Ensembles aus Burkina Faso. Mit energiegeladenem, kraftvollem Tanz, Musik und Gebärdensprache erzählen sie ihre Geschichte von Schmerz, Unsicherheit, Marginalisierung und Ausgrenzung. Aber durch Tanz, gemeinsamen Rhythmus, Atem und Herzschlag können wir dazu aufgerufen werden, einen Raum der Zugehörigkeit und Inklusion zu schaffen.

Dieses Stück begeistert mit seinem athletischen zeitgenössischen Tanz, Percussion-Klängen und der Integration von Gebärdensprache und fordert uns alle dazu auf, uns zu fragen, wie wir inklusivere Gemeinschaften für alle schaffen können, die unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten feiern und willkommen heißen.