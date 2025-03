ADFC-Fahrradbasar mit Codier-Aktion

Rad-Recycling und Fahrrad-Codierung am Samstag, 22. März in Stuttgart-West

Eine einzigartige Auswahl an Fahrrädern unterschiedlichster Art und Größe findet man am Samstag, 22. März auf dem Schulhof des Stuttgarter Dillmann-Gymnasiums: Der ADFC-Fahrradbasar bietet gebrauchte Fahrräder von privat an privat, vom Kinder- und Jugendrad über City-, Touren-, Trekking- und Rennräder, Gravel- und Mountainbikes bis zum Pedelec – für jeden Zweck und jedes Alter ist etwas dabei. Parallel zum Fahrradbasar bietet der ADFC erstmals Radcodierungen an.

Mit seinem Fahrradbasar will der ADFC Stuttgart nicht nur alle Radfahrenden unterstützen, sondern noch mehr Stuttgarter*innen aufs Rad bringen. Ist ein Rad zu klein geworden oder wäre ein Citybike praktischer als das Rennrad? Dann findet das alte Rad einen neuen Besitzer und die Rennradlerin ein flottes Zweirad für die täglichen Fahrten in der Stadt. Rad-Recycling mit dem ADFC: Das spart Geld und schont Umwelt und Ressourcen. Steht ein passendes Rad vor der Tür, fällt zudem der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad leichter – ein wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz.

Die Fachleute des ADFC begutachten vorab alle Räder und schauen, ob sie fahrtüchtig und mängelfrei sind. Außerdem helfen sie dabei, für jedes Rad einen angemessenen Preis zu finden. Wer möchte, kann das gerade erstandene oder auch das mitgebrachte Fahrrad vor Ort codieren lassen. Codierte Fahrräder schrecken Diebe ab: Der in den Fahrradrahmen eingravierte Code zeigt, wer Eigentümer:in des Fahrrads ist, und hilft der Polizei, aufgefundene Fahrräder schnell zuzuordnen. Eine Codierung kostet 15 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen 10 Euro.

Während des Basars sorgt die Küche des Dillmann-Gymnasiums für Essen und Trinken. Annahme der Gebrauchträder ist von 9 bis 10.45 Uhr, Verkauf von 11 bis 13 Uhr. Angenommen werden nur mängelfreie Fahrräder, keine Teile, für einen Euro Einstellgebühr pro Rad. Zehn Prozent Verkaufsprovision gehen an den ADFC. Dillmann-Gymnasium, Forststraße 43 in Stuttgart-West, Nähe Berliner Platz. Mehr Informationen zum Fahrradbasar und zur Radcodierung online unter stuttgart.adfc.de oder beim ADFC-Fahrradbüro, Telefon 0711 6368637, Mail stuttgart@adfc-bw.de. Vorbeikommen und sich zu allen Fragen rund ums Rad beraten lassen kann man ebenfalls: Das Fahrradbüro ist jeden ersten Mittwoch im Monat zwischen 17.30 und 20 Uhr geöffnet, zu finden neben der ADFC-Selbsthilfewerkstatt im BUND-Umweltzentrum, Rotebühlstraße 86/1, Stuttgart-West. Und wer das beim Basar erstandene Rad gleich auf seine Tourentauglichkeit testen will, findet im ADFC-Tourenportal unter stuttgart.adfc.de/radtouren ein passendes Angebot: Ob Stadtteil-, Feierabend-, Ganztagestour oder beim kostenfreien "Anradeln" von Naturfreunde-Radgruppe und ADFC Stuttgart am Sonntag, 30. März – auch dort ist für alle Radfahrenden etwas dabei.