ADFC Feierabend Rad-Touren sportivo und tranquilo

Die Waiblinger ADFC Feierabendradtouren finden jeden Freitag von 06. April bis 28. September statt - bei jedem Wetter, auch an Brückentagen und in den Ferien.

Die Gruppe "sportivo" fährt auch an Steigungen mit zügigem Tempo. Die Gruppe "tranquilo" fährt in moderatem Tempo für durchschnittlich trainierte Teilnehmende. Die Streckenführung verläuft auf Radwegen und verkehrsarmen Straßen in der größeren Umgebung von Waiblingen. Die Streckenlänge beträgt 20-50 km, die gemeinsame Rückkehr erfolgt vor Einbruch der Dunkelheit.