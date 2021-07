ADFC Rad & Kultur Stadtbücherei Stuttgart

× Erweitern Fahrradfahrer

Für Radfahrende, die eher gemütlich unterwegs sind und sich auch für Kultur interessieren, ist diese 52km lange Tour geeignet.

Auf überwiegend befestigten Radwegen radeln wir zur Stadtbücherei Stuttgart und am Neckar zurück bis Remseck. Über den Bittenfelder Wasserturm geht es zurück nach Winnenden. Eine Einkehr ist geplant. Wem die Tour zu lang ist, kann abkürzen und per VVS zurückfahren.

Radtour zur Stadtbibliothek Stuttgart. Wir besichtigen die Bibliothek und genießen von der Aussichtsterrasse einen Blick über Stuttgart. Über den Stuttgarter Norden geht es zum Burgholzhofturm, ein schöner Ausblick, wenig Verkehr, und die Weinberge zaubern einen Hauch von Toscana in die Schwabenmetropole. Wer allerdings den ultimativen Rundblick auf Stuttgart haben will, braucht Muskelkraft. Auf den Burgholzturm führt nämlich kein Aufzug, sondern nur Stufen. Belohnt werden die Treppensteiger mit einer tollen Aussicht. Danach geht es abwärts zum Neckar. Entlang an historischen Weinbergen kommen wir in Aldingen zum Neckarstrand mit der Möglichkeit einzukehren. Nun führt unsere Tour am Bittenfelder Wasserturm vorbei, zurück nach Winnenden. Eine Anmeldung ist erforderlich.