Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist das häufigste von mehreren Syndromen im Kindes- und Jugendalter, bei denen Schwächen in der Aufmerksamkeitsfokussierung und Konzentration, Erregbarkeit, Unruhe und vor allem die Impulsivität eine zentrale Rolle spielen. Die Störung kann noch im Erwachsenenalter behandlungsbedürftig sein. Ziel des Vortrags ist, einen aktuellen Überblick über das praktische Vorgehen in der Diagnostik und Therapie von ADHS sowie mögliche Präventionsansätze aufzuzeigen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

Referent: Dr. med. Hans-Joachim Kreisel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin i. R., Reutlingen, Moderation: Dr. med. Günther Fuhrer, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Reutlingen. In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.