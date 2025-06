Adi Oasis Jazzopen 2025

Für Adi sind die politischen Themen unausweichlich.

„Thematisch ist mein neues Album furchtlos, aber auch verletzlich, und politischer, weil ich eine schwarze weibliche Einwanderin bin, und das sind meine Wahrheiten.“ Der Titel des Albums fasst Adis Reise zusammen, von ihrer Kindheit in den Pariser Vororten bis hin zur schwarzen weiblichen Einwanderin in Amerika. Lotus Glow repräsentiert die Blume, zu der sie erblüht ist, die Künstlerin, die sie ihr ganzes Leben lang werden wollte. Das „Glow“ ist das, wohin sie als Nächstes geht. Es ist ihr Schicksal.

Seit ihrem Solo-Debüt 2018 hat Adi breite Anerkennung und eine wachsende Fangemeinde gewonnen, teilweise dank ihrer unglaublichen Live-Auftritte. Ihre Single „Whisper My Name“ wurde Anfang 2021 in einer beeindruckenden COLORS-Session vorgestellt, und sie erhielt Kritikerlob von Magazinen wie Vogue, Elle, Rolling Stone, Wonderland, Line of Best Fit und anderen.

Adi hat weltweit getourt, mit Künstlern wie Lenny Kravitz, Masego, Anderson .Paak, Thundercat, Gilles Peterson, Yasiin Bey und vielen mehr gespielt und auf zahlreichen Festivals wie dem Newport Jazz Fest, Love Supreme, Central Park Summerstage, Afropunk, Montreux Jazz Festival, Cross the Tracks und Funk on the Rocks (Red Rocks) performt.