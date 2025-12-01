Adieu mit Throbbing Gristle

Discipline, discipline
We need some discipline here
Discipline, some discipline
We need some discipline in here
We need some discipline in here
Discipline, got discipline
I want some discipline in here
Some discipline, discipline
I want some discipline in here
Are you listening, guys?
Are you ready now?
Are you listening, more or less?
Are you ready now?
I want some discipline in here
I want some discipline in here
Do what I say, do what I say
I want some discipline
Discipline
Discipline
I want some discipline in here