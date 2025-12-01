Adieu mit Throbbing Gristle

White Noise Stuttgart Eberhardstraße 37, 70173 Stuttgart

Discipline, discipline

We need some discipline here

Discipline, some discipline

We need some discipline in here

We need some discipline in here

Discipline, got discipline

I want some discipline in here

Some discipline, discipline

I want some discipline in here

Are you listening, guys?

Are you ready now?

Are you listening, more or less?

Are you ready now?

I want some discipline in here

I want some discipline in here

Do what I say, do what I say

I want some discipline

Discipline

Discipline

I want some discipline in here

Info

White Noise
White Noise Stuttgart Eberhardstraße 37, 70173 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - Adieu mit Throbbing Gristle - 2025-12-31 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Adieu mit Throbbing Gristle - 2025-12-31 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Adieu mit Throbbing Gristle - 2025-12-31 00:00:00 Outlook iCalendar - Adieu mit Throbbing Gristle - 2025-12-31 00:00:00 ical

Tags