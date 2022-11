Kunst online: "Vom Himmel hoch" - Über Engel (nicht nur in der Weihnachtszeit)

Der Kurs wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Vom Himmel hoch, da komm ich her. Engel gehören zur Weihnachtszeit wie der Hase zu Ostern. Doch Engel haben eine weit tiefere Bedeutung. Sie dienen traditionell als Sendboten Gottes und machen die Botschaften des unsichtbaren Gottes in ihrer Erscheinung sichtbar. So findet man Engel nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum und im Islam. Im digitalen Vortrag stellt Ihnen Andrea Welz Engelsdarstellungen in der Kunst vor und erklärt Ihnen die verschiedenen Typen, vom Verkündigungsengel Gabriel über den Schutzengel Raffael bis zum Racheengel oder Gerichtsengel Michael.