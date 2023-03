Adonia Konzert mit dem Hiob Musical

Obdachlos, krank, von Frau und Freunden verlassen - so sitzt er an der Bushaltestelle. Wie konnte das passieren? Und vor allem warum?

Bis gerade war er noch der clevere und reich gesegnete Hotel-Besitzer mit einer blühenden Zukunft vor Augen. Hiobs Freunde kommen zurück und wollen ihm helfen. Doch all ihre Erklärungsversuche verlaufen im Nichts, die Fragen werden größer und Hiobs Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Warum greift Gott nicht ein? Wo ist er? Lange Zeit schaut Gott vermeintlich unbeteiligt zu, doch dann verändert eine Begegnung alles...

Warum lässt Gott das zu? Das mitreißende Musical zur Frage aller Fragen. Erschreckend ermutigend!

Das Musical

Es gibt wohl kaum ein brisanteres Thema, an das sich das Adonia-Team für das neue Musical hätte heranwagen können. Eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte von Hiob, die ganz sicher überraschen wird. Die mitreißenden Songs, berührenden Theaterszenen und die innovativen Show-Elemente präsentieren 70 talentierte Teenager und eine junge Live-Band. Erlebenswert!

Das Stück wird von 40 Projektchören an 160 Orten deutschlandweit aufgeführt. Diesmal auch wieder in Öhringen.

Adonia

Dises Konzert findet im Rahmen eines Adonia-Musicalcamps statt. In dieser musikalischen Projektarbeit wachsen Kinder und Jugendliche gemeinsam in ihrem Glauben, werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt und entfalten ihr kreatives und musikalisches Potential. Adonia e.V. wird durch die Campbeiträge, Konzertkollekten und Spenden finanziert.