Adrienne Braun - Alles gut! - Für Kluge und Faule.

Eigentlich wäre sie gern Hausmeisterin geworden, als Kolumnistin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten kehrt Adrienne Braun nun eben den Sprachmüll zusammen, der ihr bei den täglichen Challenges so vor die Füße gekippt wird. Dabei fischt sie so manche Weisheit aus dem Spamordner und legt die philosophische Dimension von „Schnipp, schnapp, schnuffl dipuff“ frei.

In ihrem Bühnenprogramm verrät die Stuttgarter Journalistin, warum man auf einem Nordbalkon nie ein schnelles Bier von der Tanke trinken sollte. Und auch wenn sie als DAU wacker ihren Platz bei den Zwergen hinter den sieben Bergen verteidigt, werden nicht nur ihre Fans am Ende des Tages überzeugt sein: Alles gut!