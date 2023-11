Advent 2.0

Ein vielfältiges Repertoire alter Adventslieder in neuem Klang erwartet das Publikum.

Es reicht zurück vom ältesten deutschen Adventslied „Nun sei willkommen, Herre Christ“ einem gregorianischen Choral aus dem 11ten Jahrhundert über „Josef, lieber Josef mein“ als jazzigen Dialog zwischen Maria und Josef, eine mittelalterliche Interpretation von „O Heiland reiß die Himmel auf“ bis zu bekannten Klassikern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“. Sowohl Bekanntes als auch Unbekanntes bekommen in der Interpretation des Zwibbelklub 2.0 unter musikalischer Leitung von Martin Grollmuss teils durch eigene Arrengements, teils durch Bearbeitungen in Anlehnung an andere Vokalensembles wie z.B. Oliver Gies mit der Gruppe „Maybebop“ ein ganz neues Klangbild. Der für dieses Konzert zwölfköpfige Chor singt dabei ein- bis sechsstimmig, es werden vielfältige Solostimmen und ein ausgewogener gemischter Chorklang größtenteils a-capella zu hören sein.