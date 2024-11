Advent, Advent und jeder rennt

Alle Jahre wieder freut man sich aufs Christkind!

Doch kaum beginnt die Vorweihnachtszeit, ist es mit der himmlischen Ruhe vorbei. Kerzen werden aufgestellt, Kränze gebunden.

Advent ist, wenn die Frau den Keller entrümpelt und die Wohnung dekoriert. Da will man als Mann einmal im Jahr die Wäsche bügeln, aber alle Steckdosen sind durch Lichterketten belegt. In den Innenstädten quält man sich durch die Menschenmassen auf der Suche nach Geschenken. Am 23. Dezember sind wir dann fix und fertig und müssen feststellen: Endlich habe ich meine Geschenke zusammen, jetzt fehlen nur noch die für die anderen! Und wenn dann erst die Familie einfällt...

Früher wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Heute ist der Sohn Vegetarier, seine Freundin vegan und die Tochter hat eine ausgeprägte Laktose-Intoleranz. Der preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem sehr kurzweiligen und pointenreichen Weihnachtsprogramm und schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe zum Publikum, das sich immer wieder selbst in den irrwitzig erzählten Geschichten lachend wiederfinden wird.

Karten sind erhältlich bei der Stadthalle Korntal Tel. (0711) 83 67 25 10, in der Bücherei Münchingen Tel. (07150) 92 07 15 40 und bei www.reservix.de