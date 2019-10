An fünf Tagen wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Der weihnachtliche Markt öffnet an den ersten drei Tagen ab 16 Uhr und empfängt die Besucher mit einem attraktiven Programm im After-Work-Charakter. Die Standbetreiber sind aufgefordert ihrem Ideenreichtum freien Lauf zu lassen und kreative weihnachtliche Speisen und Getränke anzubieten. Aufgrund des großen Angebotes lohnt es sich mehrmals beim "Advent am Schloss" vorbeizuschauen. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Markt am Mittwoch um 19 Uhr.

Kunsthandwerkermarkt

Am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr findet auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums ein Kunsthandwerkermarkt statt. Zahlreiche Kunsthandwerker mit unterschiedlichem Angebot an selbstgemachten, kreativen und weihnachtlichen Produkten werden den Markt bereichern.

Täglich findet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, gestaltet unter anderem von Kindergärten, Chören und Bands statt. Ergänzend dazu werden am Wochenende auch Aktionen für die Kleinen angeboten.

Außerdem verwandelt sich das Alte Rathaus wieder ab dem 1. Dezember in einen großen Adventskalender. Viele Künzelsauer Kinder haben hierfür wieder fleißig gebastelt. Das Adventstürchen wird jeden Abend im Advent um 17 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 7. Dezember öffnet das generalsanierte Alte Rathaus am Nachmittag seine Türen. Weitere Infos auf unserer städtischen Homepage www.kuenzelsau.de und unter Facebook "Künzelsau - meine Stadt".