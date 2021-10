× Erweitern Künzelsau Advent am Schloss

„Advent am Schloss“ kann dieses Jahr wieder stattfinden – nach der Pause im vergangenen Winter. Der Schlossplatz in Künzelsau bietet von Mittwoch, 1. Dezember bis Sonntag, 5. Dezember 2021 eine herrliche Kulisse für Weihnachtliches an Ständen und auf der Bühne. Nach heutigem Stand wird der Weihnachtsmarkt mit der 3G-Regelung stattfinden. „Wenn es noch Lockerungen gibt bis zum Advent am Schloss, setzen wir diese gerne um“, so das Organisations-Team der Stadtverwaltung. An fünf Tagen bieten Kindergärten, Chöre und Bands ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Der weihnachtliche Markt öffnet an den ersten drei Tagen ab 16 Uhr und empfängt die Besucher im After-Work-Charakter. Die Standbetreiber sind aufgefordert, ihrem Ideenreichtum freien Lauf zu lassen und kreative weihnachtliche Speisen und Getränke anzubieten. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Markt am Mittwoch um 19 Uhr.

Am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr findet auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums ein Kunsthandwerkermarkt statt. Es wird Selbstgemachtes, Kreatives und viel Weihnachtliches geben.

Öffnungszeiten Advent am Schloss 2021

Mittwoch, 1. Dezember, Donnerstag, 2. Dezember: 16 bis 21 Uhr; Freitag, 3. Dezember: 16 bis 22 Uhr; Samstag, 4. Dezember: 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 5. Dezember: 11 bis 20 Uhr.

Adventskalender Altes Rathaus

Auch ab dem 1. Dezember verwandelt sich das Alte Rathaus in der Hauptstraße wieder in einen großen Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich ein Fenster, das von Kindergartenkindern mit bunten Motiven gestaltet wurde.