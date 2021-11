Winter-Lounge

× Erweitern Künzelsau Advent am Schloss

Auch in diesem Jahr gibt es die WinterLounge der Werbegemeinschaft Künzelsau am Alten Rathaus. Der besondere Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit im Herzen von Künzelsau! Entspannen Sie mit Freunden, Familie, Geschäftspartnern und Kollegen in den gemütlich-rustikalen Loungemöbeln. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und verbringen Sie ein paar entspannte Stunden bei einem leckeren Glühwein, Punsch oder einem Glas Prosecco. Genießen Sie die vorweihnachtliche Zeit mit herzhaften, regionalen Speisen.