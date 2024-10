Am ersten Advent weihnachtet es im Crailsheimer Hangar. Dich erwartet ein Gottesdienst der etwas anderen Art.

Ein Weihnachtsmusical mit Message, ein Konzert von Gospel Alive aus Großaltdorf und ein Weihnachtsmarkt mit köstlichen Leckereien, handgemachten Produkten und Möglichkeiten zur Begegnung. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen!

Der Aufstand der Krippenfiguren

Weihnachten steht bevor. Du holst die verstaubten Krippenfiguren hervor und stellst sie wie jedes Jahr in dein Wohnzimmer. Was du nicht weißt: Die Krippenfiguren werden lebendig und bekommen mit, wie du Weihnachten feierst. So gut es geht, versuchen sie dir klarzumachen, dass es bei diesem Fest nicht um Stress, Arbeit und Geschenke geht, sondern um etwas viel Wichtigeres. Du fragst dich, um was? Erlebe unser Weihnachtsmusical mit Message um 11 Uhr oder um 18:30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir dich, dich unter www.adventimhangar.de anzumelden, damit wir besser planen können.

Köstliche Leckereien und handgemachte Produkte

Im Foyer des Hangars lädt unser Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Hier kannst du köstliche Leckereien probieren und handgemachte Produkte entdecken. Die perfekte Gelegenheit, um in weihnachtlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und die Weihnachtszeit einzuläuten. Zudem kannst du dich während des gesamten Tages mit dem CZV Crailsheim connecten und mehr über uns erfahren. Der Weihnachtsmarkt öffnet um 12:30 Uhr.

Besinnlichkeit für die Ohren

Bei einem weihnachtlichen Konzert verzaubert dich der Gospelchor „Gospel Alive“ aus Großaltdorf bei Advent im Hangar mit weihnachtlichen Klängen. Gospel Alive freut sich, dich begrüßen zu dürfen! Das Konzert findet um 15:00 Uhr statt.