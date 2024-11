Der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ Walldürn veranstaltet am 14. und 15. Dezember seinen traditionellen „Advent im Kaiserhof“ in der gemütlichen Atmosphäre des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße 45.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf vorweihnachtliches Ambiente mit zahlreichen Ständen mit Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest freuen.