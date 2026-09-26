Advent im Schloss

Kunsthandwerk, kreative Geschenkideen, kulinarische Leckereien, Adventsdekorationen und handgemachte Schätze laden zum Stöbern, Genießen und Wohlfühlen ein.

Weihnachtliche Atmosphäre

Stimmungsvolle Dekorationen, kunsthandwerkliche Schätze, der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln – all das erwartet die Besucher des traditionellen vorweihnachtlichen Marktes im Wasserschloss Bad Rappenau. Das festlich geschmückte Schloss verwandelt sich in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Auf zwei Etagen und im romantisch dekorierten Schlosshof können Gäste nach Herzenslust stöbern, entdecken, genießen und einkaufen.

Handgemachte Schätze und kreative Geschenke

Zahlreiche Aussteller präsentieren liebevoll gefertigte Produkte aus unterschiedlichsten Bereichen. Freuen Sie sich auf handgemachten Schmuck aus Edelmetall, Glasperlen oder recycelten Fahrradschläuchen, Papierarbeiten, feine Seifen, gehäkelte Mützen, Schals, handgestrickte Socken, individuell genähte Kinderkleidung und Taschen sowie Bienenwachskerzen, handgefertigte Karten und kreative Geschenkideen aus Papier und Naturmaterialien.

Kulinarische Vielfalt

Auch kulinarisch wird einiges geboten – von hausgemachter Marmelade und Gebäck über Gewürze, Öle und Senf bis hin zu deftigen Wurstspezialitäten. Glühwein und Kinderpunsch, duftende Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie herzhafte Speisen laden zum Genießen und Verweilen ein.

Besondere Highlights

Besondere Hingucker sind kunstvolle Adventskränze, Gestecke, Raysin-Dekorationen, Makramee-Körbe und viele weitere liebevolle Kleinigkeiten – ideal als Geschenk oder um sich selbst eine Freude zu machen.

Unterstützung für den guten Zweck

Der Markt unterstützt zudem den guten Zweck: Gestrickte Accessoires wie Schals, Mützen und Socken werden zugunsten der Tannheimer Nachsorgeklinik verkauft, Karten & Babyschühchen zugunsten der Initiative „Große Hilfe für kleine Helden“. Der Waffelverkauf geht an die Mukoviszidose Stiftung und ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Glühwein, Kaffee und Kuchen geht ebenfalls an diese gemeinnützigen Organisationen.