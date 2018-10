Advent im Wasserschloss

Kunsthandwerk, Adventskränze, weihnachtliche Dekorationen, das alles und noch viel mehr erwartet die Besucher des vorweihnachtlichen Marktes im Wasserschloss Bad Rappenau.Am Samstag, dem 24.11.2018, und Sonntag, dem 25.11.2018 jeweils von 11:00 – 18:00 Uhr kann man durch das weihnachtlich geschmückt Schloss schlendern und dabei schöne Dinge entdecken.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder von Nunn´s Hobbyecke organisiert.Die Aussteller präsentieren wieder die verschiedensten Dinge: selbst genähte Taschen und Fensterschmuck, gehäkelte Mützen, Topflappen und Schals, Schmuck aus Metall, Fahrradschläuchen, Gold und Bernstein, Filzcapes, Designer-Schachteln aus Papier, selbstgenähte Kinder- und Babykleidung, Bienenwachskerzen, liebevolle kleine Geschenke und Mitbringsel aus Papier und vieles mehr…Auch im Schlosshof gibt es in weihnachtlich geschmückten Holzhütten vom Bergkäse und leckerem Schinken bis zur Feinsägekunst und größeren Holzobjekten viel zu entdecken.Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt. Leckere Waffeln und Crèpes, Glühwein und Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen und ein deftiges Speisenangebot runden den Markt ab.Wie in jedem Jahr sind auch der Freundeskreis Teddybär sowie verschiedene gemeinnützige Organisationen wieder dabei, die sich über eine Spende aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs freuen werden.Der vorweihnachtliche Adventsmarkt ist am Samstag und Sonntag von 11.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.