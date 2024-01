"Weltklassik am Klavier - Majestätisch!" mit Yu Mi Lee

Herzliche Einladung zu einem weiteren bemerkenswerten Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit der jungen, charmanten Pianistin Yu Mi Lee am Sonntag, dem 04.02.2024, um 17 Uhr, im Bad Rappenauer Wasserschloss.

Yu Mi Lee präsentiert ihr Programm „Majestätisch!“ mit Werken von Mozart, Schumann, Clementi, Debussy und Chopin vor.

"Die Sprache "Musik" ist der Spiegel der Seele, und meine Interpretationen leben von der tiefen Seelenverwandtschaft zu den einzelnen Werken", so beschrieb Yu Mi Lee in einem Interview ihr eigenes Spiel. Da wundert es nicht, dass Presse und Publikum sich einig sind: „Lees Spiel berührt zutiefst!". Yu Mi Lee legte ihr Konzertexamen an der renommierten Hochschule für Musik in Hannover ab und gewann schon während der Studienzeit viele Preise und Auszeichnungen. Lee konzertiert inzwischen weltweit - als Solistin und mit Orchester. Im Jahr 2015 wurde sie in die USA eingeladen, um dort bei der 125. Jubiläumszeremonie der amerikanischen Nationalflagge vor dem Upper House Ohio ein Gastspiel zu geben. Außerdem trat sie in Rumänien beim Jubiläumskonzert anlässlich der 25 Jahre währenden Beziehungen zwischen Korea und Rumänien auf. Die Gäste lieben besonders ihr vielseitiges Repertoire.

Zur Musik:

Schumanns Fantasie op. 17 wurde 1839 veröffentlicht. Sie gehört zu seinen bedeutendsten Klavierkompositionen. Als er im Jahr 1836 mit seiner Komposition begann, musste er um die Liebe von Clara kämpfen. Man hört seine Leidenschaft und Anspannung in diesem Stück.

Die „deux Arabesques“ gelten als seine bekanntesten Werke. Die Arabeske ist eine freie Form, die in der romantischen Musik häufig verwendet wurde. Auffallend sind die besondere Phrasierung der Stücke und ihre spielerischen Rhythmen und Melodien.

Chopin komponierte seine „Grande Polonaise brillante“ um 1830 in seiner späten Warschauer Zeit. Der erste Teil besitzt die Form einer Nocturne, danach kommt als Übergang kurze Mazurka. Mit einer orchestralischen Fanfare beginnt dann die Polonaise. Dieses Stück präsentiert majestätisch Chopins Melancholie und pianistische Vorstellungen.

Freuen Sie sich auf ein wunderbares Klavierkonzert im Wasserschloss!