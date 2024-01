In der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist am Freitag, den 16.02.2024, um 16.00 Uhr Achim Sonntag mit seinem Stück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ für Kinder ab 3 Jahren zu Gast im Wasserschloss Bad Rappenau.

„Die Hex´ wollt´ eine Reise machen. Drum packt sie ihre sieben Sachen…“. So beginnt das Bilderbuch „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Eigentlich möchte Achim Sonntag in diesem Stück die Geschichte vorlesen. Aber als er das Riesenbuch, das auf der Bühne steht, aufschlägt, o weh, ist die Hexe aus dem ersten Bild verschwunden, und nur noch ihre schwarze Silhouette ist zu sehen. Also bleibt ihm nichts anders übrig, als selber in die Rolle der Hexe zu schlüpfen, die im Lauf ihrer Reise einen Hund, einen Vogel und einen Frosch aufliest. Solch einer großen Last ist der Besen jedoch nicht gewachsen. Was passiert, als der Besen zerbricht, und wie die Tiere der Hexe in höchster Not zu Hilfe kommen, das erfahren die Kinder in diesem witzigen Theaterstück, das eine Mischung aus Schauspiel, Figurenspiel und Rezitation ist.