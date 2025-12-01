Adventführung mit Konzert

Sonderführung mit Kurt Lindner

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim

Bei der Führung erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Kloster Bronnbach in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Gästeführer Kurt Lindner gibt Einblicke in die Geschichte des Klosters und berichtet über das Leben und den Alltag der Mönche in der klirrenden Winterkälte. Zum Abschluss der Führung gibt es ein Saxophonkonzert in der Klosterkirche, danach können sich die Gäste bei einem Glühwein in der Vinothek des Klosters aufwärmen.

Treffpunkt ist am Klosterladen.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de

Info

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim
Freizeit & Erholung
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - Adventführung mit Konzert - 2025-12-14 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Adventführung mit Konzert - 2025-12-14 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Adventführung mit Konzert - 2025-12-14 15:00:00 Outlook iCalendar - Adventführung mit Konzert - 2025-12-14 15:00:00 ical

Tags