Adventliche Glühweinwanderung in Stuttgart

Advent ist die Zeit, um mit der Familie und guten Freunden Zeit zu verbringen - warum nicht in den Weinbergen bei einer stimmungsvollen Advent-Glühwein-Wanderung in Stuttgart? Gut angezogen und mit festen Schuhen wandern wir durch die Weinberge. Während der Wanderung erfahrt ihr, was für Arbeiten im Weinberg jetzt notwendig sind. Bei zwei Glühweinstopps in den Weinbergen können wir uns von innen wieder aufwärmen und echten Glühwein aus Stuttgart genießen. Dazu gibts eine knackige Rote vom Grill - und das Adventsgebäck darf natürlich auch nicht fehlen.