Adventlicher Dorfnachmittag beim Gesangverein Garnberg

Herzliche Einladung an alle zum Adventlichen Dorfnachmittag in Garnberg.

Es geht ein ökumenischer Gottesdienst um 14.00 Uhr voraus. Anschließend ab 15.00 Uhr unterhalten die drei Garnberger Chöre Sie mit Weihnachtsliedern, freuen Sie sich auch schon auf einen weiteren musikalischen Vortrag. Lassen Sie sich auf die Weihnachtszeit einstimmen und genießen Sie schöne gemeinsame Stunden bei Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und einem kleinen Vesper. Alle sind herzlich eingeladen. Eintritt frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.