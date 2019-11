Adventliches Kammerkonzert und Lesungen

... mit Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Heilbronn

Große und kleine Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Heilbronn stimmen Sie mit weihnachtlichen Klängen und musikalischen Leckerbissen auf die Weihnachtszeit ein, umrahmt von feierlichen Texten, zusammengestellt und gelesen von Diakon Reinhard Buyer.

Die Veranstaltungsreihe "Kultur im Klinikum" findet einmal monatlich dienstags statt. Präsentiert werden Konzerte, Kleinkunst- oder Theateraufführungen sowie Tanz- und Literaturveranstaltungen. Diese richten sich in erster Linie an Patientinnen und Patienten des Klinikums, Besucher und Mitarbeiter. Veranstalter sind die SLK-Kliniken in Kooperation mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn und der Volkshochschule Heilbronn.