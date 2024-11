"Advents-Jabben" mit JustAnotherBluesBand

JABB sind wieder zurück im Keller des Kunstvereins. Diesmal erweitern sie ihr altbekanntes Repertoire aus Blues- und Soulstandards um Preziosen des "American Christmas Songbooks". "Have yourself a merry little Christmas" oder "Santa Claus is coming to town" werden kunstvoll "verjabbt" auf der Kellerbühne, fern von weihnachtlichen Kaufhausklängen neu interpretiert. Im Duett mit Natalie Karl komplettiert als Special Guest der amerikanische Bariton Michael Mayes das JABB-Lineup. JABB sind: Natalie Karl (Gesang), Matthias Klink (Gesang, Gitarre), Frank Müller (Gitarre), Manuel Schattel (Bass), Jürgen Spitschka (Schlagzeug), Frank Eberle (Keyboard), Michael Rathgeber (Saxophon).