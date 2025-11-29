Advents-Leseraupe - Vorlesen in der Stadtbücherei

Im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten lädt die Stadtbücherei an allen Adventssamstagen alle Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter zu einer weihnachtlichen Vorleseaktion ein.

Alle Kinder ab 3 Jahren sind herzlich eingeladen zum Lauschen und Staunen vorbei zu kommen.

Bei jeder Vorlesestunde dürfen die Kinder sich eine Perle aus der Schatzkiste aussuchen, welche an die Leseraupe geknüpft wird. So wächst die Raupe bei jedem Besuch und am Ende des Jahres wartet eine kleine Überraschung.

Alle Termine und wichtigen Informationen liegen in der Stadtbücherei aus. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei persönlich oder unter Telefon 07931 574200 entgegen.