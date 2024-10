Traditionelles Advents- und Weihnachtskonzert des Kammerchores am dritten Advent.

Der Kammerchor Crailsheim lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern am dritten Advent ein.

In diesem Jahr präsentiert der Chor Advents- und Weihnachtslieder der Romantik. Im 19. Jahrhundert wendeten sich Künstler ab von den strengeren Vorgaben der Klassik hin zu einer mehr innerlichen, gefühlsbetonten Musik. Das Traumhafte, Sehnende stand im Vordergrund. In ganz Europa entstanden Musikstücke, die die Seele der Menschen ansprachen. Dies ist vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit Musik, die uns heute noch berührt. Der Chor singt Werke von Max Reger, Louise Reichardt, Arnold Mendelssohn, Ottorino Respighi und vielen anderen Komponisten, der Bogen spannt sich von Deutschland über Belgien, Italien bis nach Osteuropa.

Das Konzert finden statt am Samstag, 14. Dezember 2024 um 17.00 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in Crailsheim. Der Eintritt ist frei, am Ausgang bittet der Chor um eine Spende zugunsten seiner Arbeit.