Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen

Posaunenchor Flinsbach + Projektbläser laden zum Advents- und Weihnachtsliedersingen

Der Posaunenchor Flinsbach veranstaltet dieses Jahr wieder ein Projektkonzert. Alle Blechbläser sind geladen bei 6 Proben und einem Probenachmittag mit den BläserInnen des Posaunenchores ein Advents- und Weihnachtsliedersingen vorzubereiten. Das erarbeitete Programm wird dann am 4. Advent in der evangelischen Kirche Flinsbach zum Besten gegeben. Alle nicht Blechbläser sind herzlich zum Mitsingen der zahlreichen Alten und Neuen Advents- und Weihnachtslieder eingeladen. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Mini-Weihnachtsmarkt.