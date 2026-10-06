Stabkerzen bemalen

Zeit für ein bisschen Kerzenschein: Mit festlichen Farben und weihnachtlichen Motiven gestaltest du deine ganz persönlichen Stabkerzen für gemütliche Adventsabende.
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Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim
Freizeit & Erholung
Adventsauftakt
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Zeit für ein bisschen Kerzenschein: Mit festlichen Farben und weihnachtlichen Motiven gestaltest du deine ganz persönlichen Stabkerzen für gemütliche Adventsabende.
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