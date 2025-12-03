Adventscafé mit Adventsbasar und Nikolaus

Stadtteiltreff Waldhäuser Ost Tübingen e.V. Berliner Ring 20, 72076 Tübingen

Adventscafé mit Adventsbasar und Nikolaus! Vor allem die Kleinen freuen sich auf diese Veranstaltung. 

Der Nikolaus beschenkt über 300 Grundschulkinder!

Mittwoch, 03.12.2025:

16:00 Uhr: Weihnachtszaubershow mit Marko!

Donnerstag, 04.12.2025:

17:30 Uhr Weihnachtsliedersingen zur Gitarre 

Ab 18:00 Uhr: Ausklang mit den VHS Sign Singers 

An beiden Tagen ist ab 08.30 Uhr der Nikolaus unterwegs!

Mit Waffeln, Kuchen, Bratwurst, Chilli sin Carne, Heiß- und Kaltgetränken, Glühwein, Kinderpunsch……. Dazu ein kleiner Basar mit Ledertaschen, Socken, weihnachtlicher Deko, Stricksachen, selbstgemachter Marmelade, Apfelringen, Apfelmus, Plätzchen, Linzer Torten, uvm. Ein Glücksrad dreht sich auch – und die 7 gewinnt! 

