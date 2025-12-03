Adventscafé mit Adventsbasar und Nikolaus! Vor allem die Kleinen freuen sich auf diese Veranstaltung.

Der Nikolaus beschenkt über 300 Grundschulkinder!

Mittwoch, 03.12.2025:

16:00 Uhr: Weihnachtszaubershow mit Marko!

Donnerstag, 04.12.2025:

17:30 Uhr Weihnachtsliedersingen zur Gitarre

Ab 18:00 Uhr: Ausklang mit den VHS Sign Singers

An beiden Tagen ist ab 08.30 Uhr der Nikolaus unterwegs!

Mit Waffeln, Kuchen, Bratwurst, Chilli sin Carne, Heiß- und Kaltgetränken, Glühwein, Kinderpunsch……. Dazu ein kleiner Basar mit Ledertaschen, Socken, weihnachtlicher Deko, Stricksachen, selbstgemachter Marmelade, Apfelringen, Apfelmus, Plätzchen, Linzer Torten, uvm. Ein Glücksrad dreht sich auch – und die 7 gewinnt!