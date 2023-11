Am ersten Adventswochenende findet das 12. Trüdinger Adventsdorf in Wassertrüdingen in der Marktstraße statt.

Die offizielle Eröffnung übernimmt traditionell der Bürgermeister in Begleitung des Christkinds und des Kindergartens St. Walburga am Freitagabend ab 17 Uhr.

Auch in diesem Jahr kann an rund 20 bunt geschmückten und weihnachtlich beleuchteten Buden nach Geschenken gesucht und geschlemmt werden. Darüber hinaus bieten Kunsthandwerker im Altstadtzentrum Selbstgenähtes, Handgemachtes, Häkel- und Bastelarbeiten, Upcycling und vieles mehr zum Verkauf an. Das Programm des Adventsdorfes wird musikalisch umrahmt von heimischen Chören, Musik- und Tanzgruppen und den Kindergärten. Jeden Tag um 17 Uhr besucht das Christkind das Adventsdorf und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

Nach dem Adventsdorf steht dann wieder vom 8. bis 23. Dezember in den Abendstunden die Vereinsbude am Marktplatz. Die Bude wird durchgängig und immer abwechselnd von Wassertrüdinger Vereinen bespielt. Sie hat von 17 bis 20 Uhr geöffnet.