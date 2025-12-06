Adventskonzert – Süddeutsche Kammersinfonie bietigheim

Ein Träumling ist ein Zwischenwesen von Mensch, Tier, Pflanze und Stern. Er hat die Augen zu, bewegt sich auf Zehenspitzen.

Er krabbelt, er rollt. Meistens mag er die Musik. Manchmal stört sie ihn. Er will sie anfassen. Er ist Teil der Musik. Verkörpert von der Tänzerin Leonie Stöckle interagiert der Träumling mit der Musik und den Musikern und lässt uns an seiner Welt teilhaben – die dort beginnt, wo die Rechnung aufhört und wo die Mittel erschöpft sind… Die Musik spannt den Bogen vom Barock bis Strawinskys „Apollon musagète“.

Die sueddeutsche kammersinfonie bietigheim präsentiert sich als hochklassiges Streicherensemble­, das nach Piazzollas „María de Buenos Aires“ im letzten Jahr wieder neue Wege betritt und unterschiedliche Künste in einem Gesamtkunstwerk der besonderen Art zusammenführt. Lassen Sie sich mitreißen und überraschen!

Leonie Stöckle ist freischaffende Tänzerin und Tanzvermittlerin und lebt derzeit in München. Ihr Interesse im Bereich des Tanzes liegt darin, das Wissen offenzulegen, das jeder Mensch in seinem Körper trägt. Sie sieht den Tanz als Möglichkeit, gemeinsame Erfahrungsräume zu schaffen, in denen unterschiedlichste Themen auf künstlerische und forschende Weise verhandelt werden. Sie absolvierte ihr Bachelorstudium in Tanz und Tanzvermittlung am Zentrum für zeitgenössischen Tanz der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Während ihres Studiums arbeitete sie mit verschiedenen Choreographen und Choreographinnen wie Rafaele Giovanola, Martina de Dominicis, Sigal Zouk oder Thiago Granato und sammelte Erfahrungen bei der Choreografin Patricia Carolin Mai und in der Opening Doors Association in Malta. Seit Oktober 2024 studiert sie im Master Theaterforschung und kulturelle Praxis an der LMU München.