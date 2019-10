Adventskonzert

× Erweitern Schwesterhochfünf Schwesterhochfünf- das Vokalensemble aus fünf echten Schwestern- singt mit feinem A-Cappella-Gesang beliebte und weniger gehörte Adventslieder

Schwesterhochfünf - das Vokalensemble aus fünf echten Schwestern - singt in Ludwigsburg!

Unter dem Titel „Meins Herzens Tür Dir offen ist“ wollen die Sängerinnen mit ihrem berührenden A-Cappella-Gesang die Herzen ihrer Zuhörer für das Weihnachtswunder öffnen – ohne aber etwas vorwegzunehmen! Deshalb erklingen an diesem Abend ausschließlich Adventslieder, darunter Klassiker wie „Maria durch ein Dornwald ging“, aber auch selten Gesungenes wie „Die Nacht ist vorgedrungen“. Damit auch keines ihrer Lieblingslieder fehlt, haben die fünf Schwestern einige Stücke für ihre Besetzung neu arrangieren lassen. Freuen Sie sich also auf einen so abwechslungsreichen wie atmosphärischen Konzertabend!

Eintritt frei - um Spenden am Ausgang wird gebeten.