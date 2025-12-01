Adventskonzert Adersbach

Tauchen Sie ein in einen Abend voller Sternenglanz und musikalischer Emotionen.

Der GV Liederkranz Adersbach lädt zu einem festlichen Adventskonzert ein – mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Chormusik und solistischen Beiträgen. Mit dabei sind der Kinderchor Berglerchen unter der Leitung von Angelika Lamberger, der Teeniechor Adersbach sowie der Gemischte Chor Liederkranz Adersbach unter der Leitung von Eric Grunwald. Darüber hinaus bereichern Viola Schuch als Solistin sowie weitere Chor- und Instrumentalsolisten das Programm. Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise voller Wärme, Genuss und vorweihnachtlicher Atmosphäre. Ein Abend zum Zurücklehnen, Lauschen und Genießen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.