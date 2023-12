Adventskonzert Akkordeon in der Kirche

Herzlich willkommen zu unserem Adventskonzert!

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag beim Kirchenkonzert von BrackSon Zwei Vereine – Ein Orchester am Sonntag, den 17. Dezember 2023 in der kath. Kirche St. Martinus in Heilbronn-Sontheim. Das Orchester, bestehend aus Spielern der Vereine Akkordeonspielring des Musikvereins Sontheim e. V. 1901 und Akkordeonorchester Brackenheim e. V., unterhält Sie unter der Leitung seines Dirigenten Michael Nagel am 3. Advent um 14:30 Uhr für eine gute Stunde mit lebhafter, stimmungsvoller und auch besinnlicher Musik. Neben bekannten Hits wie „Music“ oder „Gabriella’s Song“ wird es mit „All I want for christmas is you“ und „Die Winterrose“ auch weihnachtlich. Wenn es Ihnen danach ist, singen Sie kräftig mit! Der Eintritt ist frei – wir freuen uns über Ihre Spende.

Im Anschluss an das Konzert erwarten wir Sie gerne im angrenzenden Gemeindehaus zu anregenden Gesprächen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, Brezeln oder belegten Brötchen. Selbstverständlich gibt es auch Kaltgetränke.